El TC estudiarà si trasllada la causa contra Forcadell i Simó del Suprem al TSJC

Cada cop són més els recursos sobre la causa contra l'independentisme que aterren al Constitucional, per bé que el tribunal sempre s'acaba pronunciant amb mesos de retard. El ple del TC ha decidit, per unanimitat, admetre a tràmit aquest dimarts el recurs d'empara presentat el 8 de febrer per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell —actualment en presó provisional a Alcalá-Meco—, i Anna Simó, ex secretària primera de la mesa de la cambra catalana, en contra de la decisió del Suprem d'instruir el seu cas en la causa per rebel·lió. És a dir, l'alt tribunal estudiarà —en un moment en què ja hi ha sobre la taula les resolucions de processament del jutge Pablo Llarena— si el Suprem pot jutjar Forcadell i Simó en lloc de fer-ho el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Forcadell, encausada per rebel·lió i desobediència, i Simó, per desobediència, argumenten que els delictes pels quals previsiblement seran jutjades s'haurien comès presumptament a Catalunya, motiu pel qual entenen que el Suprem no les ha de jutjar. Totes dues ja van presentar un recurs de súplica al Suprem que Llarena va desestimar.

El TC també té sobre la taula estudiar si la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va vulnerar els drets fonamentals del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en enviar-lo de manera preventiva a la presó. El 7 de març el ple ja va decidir mantenir de moment Sànchez a la presó, i resolia així sobre el recurs d'empara que havien presentat els dos líders sobiranistes, tot i que encara no s'ha pronunciat sobre Cuixart. El Constitucional també té pendent resoldre sobre el recurs d'empara presentat per Oriol Junqueras en què denuncia la impossibilitat de revocar els jutges i la invasió de competències del Suprem.