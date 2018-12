El TC nega l'empara de Forcadell i Simó per considerar que el recurs s'ha presentat de manera "prematura"

El tribunal Constitucional va descartar dimecres passat pronunciar-se sobre la competència del Suprem per jutjar els fets de l’1-O al·legant raons formals. Tal com es pot llegir a la sentència emesa aquest dilluns, el tribunal considera que el recurs ha sigut plantejat de manera "prematura", ja que no s’han exhaurit totes les vies. Aquest dimarts se celebra precisament al Suprem la vista de l’article de previ pronunciament en què el tribunal dirà si és competent.

Tant l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell com Anna Simó, Anna Gabriel i Mireia Boya al·legaven que les dues resolucions del TS vulneraven el seu dret fonamental al jutge ordinari. Les quatre dirigents independentistes reclamaven que hauria de ser la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la que analitzés la suposada rebel·lió durant els compassos del Procés del setembre i l'octubre del 2017.

La sentència explica que "l'al·legada vulneració del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei (...) és prematura atès el moment processal" en què s'ha plantejat.