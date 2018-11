El TC rebat Rajoy i dictamina que un govern en funcions pot ser controlat pel Parlament

El Tribunal Constitucional ha rebatut Mariano Rajoy que, l'any 2016, va manifestar que el ministre de Defensa en funcions no podia sotmetre's a una iniciativa de control perquè constitucionalment, a l'estar el seu govern en funcions, no estava obligat a complir aquest mecanisme de control.

El PSOE va demanar la compareixença urgent del ministre de Defensa en funcions, davant la Comissió de Defensa, per informar sobre els assumptes tractats i els acords adoptats en la reunió de ministres de Defensa de l'OTAN celebrada els dies 10 i 11 de febrer de 2016 a Brussel·les. I el president del govern espanyol en funcions, Rajoy, s'hi va negar.

Ara, el Tribunal Constitucional ha desmentit les paraules de Rajoy, assegurant que el fet que un govern estigui en funcions, com va ser el cas de Rajoy durant 10 mesos, "no impedeix la funció de control de les cambres, ja que en la mesura que el govern segueix desenvolupant la seva activitat, aquesta no pot quedar exempte del control de les Corts Generals", recull la nota informativa del TC.