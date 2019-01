El TC dona allargs a Junqueras: no concreta quan es pronunciarà sobre el recurs d'empara contra la presó

El Tribunal Constitucional dona allargs a l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i evita concretar quan es pronunciarà sobre el recurs d'empara contra la presó preventiva. L'advocat del líder d'ERC va demanar ahir a l'alt tribunal que l'informés si tenia previst resoldre'l abans del judici i advertia que, de no ser així, prendria accions legals al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH). Ara el ple del TC ha respost, per unanimitat, que segueix estudiant el recurs d'empara davant la "complexitat i rellevància" de l'escrit i tenint en compte que serà de "referència" per a la resta de presos polítics.

En una breu nota informativa, el tribunal recorda que un cop conclogui la fase d'estudi de totes les interlocutòries del Suprem en relació a la presó provisional, "s'acordarà el que sigui procediment sobre la seva resolució i la situació del recurrent". Dona a entendre així que no es pronunciarà abans de l'inici del judici.