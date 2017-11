El TC aplana el camí perquè els ultres de Blanquerna evitin l'ingrés a presó

El Tribunal Constitucional (TC) ha acceptat els recursos d'empara presentats pels condemnats a quatre anys de presó per l'atac al centre Blanquerna el 2013 i aplana el camí perquè evitin l'ingrés a presó. Reunida dilluns, la Sala Segona de l'alt tribunal, després de llegir els informes de les parts -defenses i Fiscalia- va decidir suspendre cautelarment l'ingrés penitenciari, previst per dimecres de la setmana passada. Ja s'hi havia avingut la setmana passada l'Audiència Privincial de Madrid, qui portava la causa i els va condemnar a una pena baixa que després va elevar el Tribunal Suprem arran dels recursos presentats per les acusacions.

Ara el Tribunal Constitucional té previst dictar sentència en breu, és a dir, o bé després del ple de la pròxima setmana o d'aquí a tres setmanes. Fonts jurídiques aclareixen que la suspensió cautelar no significa que evitin definitivament la presó perquè encara no s'ha entrat en cap tema de fons sinó només en qüestió de formes, i que la jurisprudència de la sala estableix que es dicta suspensió cautelar de l'ingrés penitenciari quan es tracti de penes inferiors a cinc anys.