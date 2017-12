El TC suspèn cautelarment l'agència de ciberseguretat de Catalunya

El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment l'agència de ciberseguretat de Catalunya, en admetre a tràmit un recurs d'inconstitucionalitat del govern espanyol que demanava la suspensió d'aquesta mesura aprovada pel Parlament el juliol passat. El tribunal obrirà un període perquè la Generalitat presenti al·legacions a la decisió, per bé que aquest termini no arribarà fins que s'aixequi l'aplicació de l'article 155 contra l'autogovern de Catalunya. Aquesta decisió el tribunal l'argumenta amb l'objectiu que "no es produeixi un conflicte d'interessos entre l'Estat i la comunitat autònoma".

D'altra banda, el TC també ha admès a tràmit un recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 3 de la llei contra la pobresa energètica del País Valencià. Concretament, el que fa referència al subministramnt d'electricitat i gas. En aquest cas, però, no queda suspesa cautelarment perquè el govern espanyol no ho havia demanat.