El TC estudiarà la recusació de Forcadell a Llarena que el Suprem va rebutjar de ple

El Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en contra de la decisió del Suprem de rebutjar la recusació del jutge instructor Pablo Llarena. En el recurs, Forcadell considerava que s'ha vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un procés amb totes les garanties, a la defensa i a un jutge imparcial. Ara el Suprem, en un termini de 10 dies, ha d'enviar la informació sobre totes les actuacions d'aquest cas.

Segons la providència del Constitucional, el tribunal creu que el recurs de Forcadell "planteja un problema o afecta a una faceta d'un dret fonamental sobre el que no hi ha doctrina en aquest tribunal". A més, afegeix que el recurs "pot donar ocasió al tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència d'un procés de reflexió interna".

El passat 6 de juny, Llarena va rebutjar de ple la recusació plantejada per Forcadell per "extemporània" i per "frau processal". Llavors la defensa de l'expresidenta del Parlament va portar-ho a la sala d'apel·lacions, que va resoldre de la mateixa manera, sense entrar ni a valorar la recusació. Ara el ple del Tribunal Constitucional s'haurà de posicionar.

Al tribunal de garanties espanyol se li acumulen els recursos que han anat presentat els advocats dels presos polítics per esgotar totes les vies judicials a Espanya i carregar-se de raons per recórrer a la justícia europea. Tota l'estratègia de les defenses està encaminada a una resposta d'Europa.