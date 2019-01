El TC estudiarà la suspensió de Puigdemont

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit admetre a tràmit, per unanimitat, el recurs d'empara de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en contra de la suspensió com a diputat dictada pel jutge instructor Pablo Llarena i ratificada per la sala d'apel·lacions del Suprem. Estudiarà així el cas, com en la resta de diputats suspesos, i allarga el procés per recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. El ple no ha admès la mesura cautelar de suspendre la decisió del Suprem però dona 10 dies a totes les parts perquè es pronunciïn.

De totes maneres, el TC no ha fet més que tirar la pilota endavant en relació amb les suspensions dels diputats a l'espera del judici al Suprem. Abans de Nadal, després de la vaga de fam dels presos de Junts per Catalunya a Lladoners, va resoldre que no podia manifestar-se encara sobre aquests recursos a l'espera del Suprem.

Puigdemont ha replicat demanat al TC que resolgui "ràpidament" perquè hi ha una "urgència" quan el cas afecta a una legislatura que és "limitada". Carles Puigdemont ha reptat a l'alt tribunal que "si no ha de tenir cap por", decideixi ràpidament perquè "no decidir no és una funció del TC".