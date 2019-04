El TC declara inconstitucional la reforma de la llei de la presidència que permetia la investidura a distància

El Tribunal Constitucional (TC) ha emès aquest dijous una sentència que declara inconstitucional i "nul·la" la reforma de la llei de presidència del passat 8 de maig, que permetia la investidura a distància del president de la Generalitat i la celebració de sessions de Govern per via telemàtica.

En la sentència, l'alt tribunal estima parcialment el recurs interposat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En l'escrit (del qual ha estat ponent el magistrat Antonio Narváez), el tribunal exposa una resolució precedent en què es va anul·lar la possibilitat d'investir el president de la Generalitat sense haver defensat la seva candidatura al ple del Parlament. Es tracta d'una sentència del passat mes de febrer. "El càrrec públic s'ha d'exercir de manera personal, sense que sigui susceptible de delegació", assevera en l'escrit, en què argumenta, citant la sentència anterior, que la intervenció d'un tercer "trenca el vincle entre representants i representats".

"Per connexió", el TC també declara inconstitucional i nul·la la disposició addicional que obre la porta a la modificació del Reglament del Parlament per regular aquesta investidura no presencial, així com els punts de la llei que fan referència a la possibilitat de celebrar sessions del consell de Govern per via telemàtica. Els magistrats adverteixen el Govern i el Parlament que la seva decisió té "plens efectes" i per tant cap "impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que pugui suposar ignorar o elidir la decisió d’aquesta sentència".

En canvi, desestima el punt en què la representació de l'Estat atribueix a la llei "el propòsit d'investir Carles Puigdemont" i afirma que fa un control "en abstracte" de la norma, desvinculada de "qualsevol consideració concreta".