El TC anul·la parcialment la llei catalana de ciberseguretat perquè excedeix les competències del Govern

El Tribunal Constitucional ha anul·lat parcialment la llei de ciberseguretat catalana perquè considera que excedeix les competències de l'autogovern en seguretat pública, ja que, han determinat, "és una competència exclusiva de l'Estat".



Davant l'anunci, el conseller del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha lamentat aquest divendres que la mesura persegueix "retallar l'autogovern de Catalunya per la porta del darrere, utilitzant la via judicial". "És una demostració que l'Estat lamina la capacitat de Catalunya d'autogovernar-se en un àmbit tan important i sensible com la ciberseguretat", ha matisat Puigneró.

En aquest sentit, el Govern s'ha posicionat en contra de la sentència després de considerar que "protegir el país dels ciberatacs ha de ser competència de la Generalitat".