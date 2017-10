El TC admet a tràmit el recurs del PSC i concedeix tres dies a la Fiscalia perquè es pronunciï

El ple del TC ha admès a tràmit el recurs d’empara que el PSC ha presentat contra l'admissió a tràmit per part de la mesa del Parlament de la resolució de JxSí i la CUP sobre la declaració d'independència. La mesura cautelaríssima que li demanaven els socialistes catalans ha estat desestimada pel tribunal, perquè el ple del Parlament ja havia tingut lloc en el moment en què els magistrats han pres la decisió. En canvi, el TC obre una peça separada per abordar la suspensió cautelar dels efectes de la declaració d’independència i concedeix tres dies a la fiscalia i a les parts personades –entre les quals hi haurà el govern espanyol– perquè es pronunciïn.

El ple del TC ha actuat dues hores després de la declaració d’independència per part del Parlament de Catalunya i en resposta al recurs d’empara dels socialistes catalans, que demanaven a l'alt tribunal que declarés la nul·litat de l'acord de la mesa que ha rebutjat la seva petició de reconsideració i ha admès a tràmit les propostes de JxSí i la CUP sobre la declaració d'independència en considerar que es vulneren drets reconeguts a la Constitució. Sol·licitaven també la nul·litat de "qualsevol actuació posterior relacionada amb la declaració" i, en particular, establia que "no procedeix a una declaració formal d'independència de Catalunya, ni cap iniciativa anàloga".