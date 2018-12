El TC tomba la moció que reafirmava el suport a la declaració de ruptura del 9-N de 2015

El TC ha declarat nuls els articles de la moció de la CUP que el juliol va aprovar el Parlament en què es reafirmava el suport a la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015. El tribunal ha declarat inconstitucionals els tres primers punts de la resolució, en els quals es "ratifica la voluntat (...) d'assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya". Al text, la cambra catalana va aprovar: "El Parlament ha expressat en moltes ocasions la defensa del dret a decidir i el dret d'autodeterminació i, en conseqüència, com a dipositari de la sobirania del poble de Catalunya i amb fidelitat a la seva voluntat, reitera el compromís d'assolir aquests objectius per vies democràtiques i no violentes".

El 5 de juliol el Parlament va acabar aprovant una moció proposada per la CUP que va implicar negociacions amb JxCat i ERC perquè sortís endavant i amenaces a la mesa del Parlament pel fet de tramitar una moció que feia referència a una resolució suspesa. Les forces constitucionalistes van rebutjar participar a la votació, que ja havia estat desaconsellada pels lletrats del Parlament.