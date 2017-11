El TC rebutja el recurs del Govern contra el 155

De nou per unanimitat, el Tribunal Constitucional, no ha ni admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el passat dia 27 d'octubre el Govern de la Generalitat de Catalunya contra l'acord del Ple del Senat per aprovar les mesures del 155. El tribunal en rebutja l'admissió perquè el recurs es va presentar abans i tot que es votés i s'aprovés al Senat.

"La Generalitat va presentar el seu escrit a les 14.23 hores, abans que el Senat votés i aprovés les mesures proposades pel Govern", apunten els magistrats del Suprem. El recurs es va presentar, segons constaten els magistrats, "no ja abans de la publicació al BOE de l'acord del Senat que es pretén impugnar, sinó fins i tot abans que fos aprovat per la cambra".

El Tribunal Constitucional també ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat del decret de convocatòria del referèndum, el de mesures complementàries per a la seva celebració, així com la designació dels membres de la Sindicatura Electoral. Un organisme que es va configurar expressament per supervisar el desenvolupament de la votació però que es va dissoldre dies abans de l'1 d'octubre per les multes amb què havia amenaçat als seus membres.

L'alt tribunal recorda que el 17 d'octubre ja va deixar definitivament sense efectes la llei del referèndum i evoca els mateixos motius que van portar els magistrats a declarar la inconstitucionalitat d'aquesta norma. Aleshores el TC ja va dictaminar que la llei del referèndum "envaïa competències estatals en matèria de consultes refrendàries", vulnerava la "supremacia de la Constitució, la sobirania nacional i la indissoluble unitat de la nació espanyola".

Cal recordar que bona part d'aquestes mesures ja havien quedat suspeses cautelarment després que el TC admetés a tràmit els recursos presentats per l'Estat cada vegada que el Parlament català o el Govern aprovaven lleis relacionades amb la celebració del referèndum de l'1-O.