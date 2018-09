El TC admet a tràmit dos recursos d'Anna Gabriel contra Llarena malgrat que l'exdiputada és a l'exili

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit dos recursos d'empara presentats per Anna Gabriel malgrat que l'exdiputada de la CUP és a l'exili. Segons publica 'El Español', la cupaire va demanar empara al Constitucional contra resolucions del jutge Pablo Llarena, ratificades per la sala penal del tribunal, en les quals s'estableix la competència del Suprem per decidir si va haver-hi o no delictes de rebel·lió, sedició, malversació o desobediència en el marc de la causa vinculada a l'1-O. La defensa de Gabriel posa en dubte aquesta competència del Suprem, que atribueix, en canvi, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot i que Gabriel és resident a Suïssa des que va marxar a l'exili, el TC considera que l'exdiputada encara pot tenir tutela constitucional.

Amb aquests dos nous recursos d'empara, el Constitucional ja en tramita un total de 24 interposats per investigats en la causa de l'1-O, que depenen del pronunciament d'aquest alt tribunal per poder anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, ja que Estrasburg exigeix que s'esgotin tots les instàncies judicials abans d'acudir-hi.