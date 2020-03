El TC sentencia que el Suprem no va vulnerar els drets dels presos quan els va suspendre com a diputats

El Tribunal Constitucional (TC) ha fet públiques aquest dimarts dues noves sentències que, com ja havia fet en resolucions anteriors, avalen la suspensió com a diputats dels presos polítics per part del Tribunal Suprem. El TC avala la constitucionalitat en l'aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim), amb el qual es va justificar el maig de l'any passat la suspensió d'Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez. També es va utilitzar durant la instrucció del cas per evitar que accedissin al seu escó al Parlament i contra l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats el juliol de 2018.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Alfredo Montoya, conclou que no s'han vulnerat els seus drets de participació i representació política. Considera, a més, que la limitació de l'exercici del càrrec públic que implica la suspensió "apareix indeclinablement unida a la concurrència de la situació definida: processament ferm i presó provisional". La sentència també conclou que la suspensió del càrrec públic és "proporcional" i "legítima".

A la primera sentència es va inadmetre per unanimitat el recurs de Junqueras i Romeva contra l'aplicació d'aquest article, mentre que en la notificada ara es dona la mateixa resposta als recursos presentats per Sànchez, Puigdemont, Rull i Turull. A la segona sentència tampoc s'admet, per "falta de legitimació" el recurs d'empara d'un grup de particulars, encapçalats per l'escriptor Jaume Cabré, contra la mateixa decisió. La sentència conclou que els recurrents no actuen en defensa "d'un dret fonamental propi" que "només correspon als membres que integren l'Assemblea Legislativa", en referència al Parlament.