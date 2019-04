El TC no suspèn d'entrada la designació de vot de Junqueras i Romeva

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per unanimitat suspendre cautelarment els acords de la mesa del Parlament que permetien que Oriol Junqueras i Raül Romeva designessin el seu vot en un altre diputat del grup després que el jutge Pablo Llarena els suspengués provisionalment de les seves funcions. Ciutadans va presentar diversos recursos d'empara al TC al·legant vulneració de drets fonamentals perquè entenien que contravenia la resolució dictada pel magistrat instructor el fet que els vots de Junqueras i Romeva comptabilitzessin al ple. També que a les comissions es ponderés el vot.

La Fiscalia es va oposar a la suspensió cautelar i els jutges del TC també entenen que deixar sense efecte els acords de la mesa suposaria anticipar-se a la valoració del fons de la qüestió, de manera que avala d'entrada la designació del vot perquè no es produïa cap dany "irreparable" que requerís anul·lar aquests vots. El TC considera que l'aplicació de l'article 56 de la llei orgànica del Tribunal Constitucional que permet la suspensió d'allò que es recorre sense resoldre el fons és una mesura "excepcional".

D'altra banda, els magistrats també han decidit arxivar els recursos d'empara que havien presentat Cs i PP per suspendre cautelarment els acords de la Mesa del Parlament que admetien la delegació de vot de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín. El tribunal considera que els recursos han perdut el seu objecte, ja que aquestes delegacions de vot ja no estan en vigor, segons la mesa.

La mesa havia acceptat les delegacions de vot de Puigdemont i Comín el mes d'abril de 2018. No va ser fins el passat mes de febrer que el tribunal va demanar al Parlament si els acords de l'abril encara eren vigents, donat que el Parlament havia aprovat una altra fórmula per substituir els diputats suspesos designant el vot en un altre membre del grup, malgrat que JxCat es va negar a acollir-s'hi. El 20 de març, el lletrat del Parlament, en representació i defensa de la cambra, va certificar que la delegació de vot de Puigdemont va quedar sense efectes el 9 d'octubre, i la de Comín va ser revocada el 29 de maig a petició del propi afectat. Per tot això, com que les delegacions ja no són vigents, el TC determina la pèrdua d'objecte i arxiva els recursos.