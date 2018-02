El TC admet a tràmit el recurs del Parlament contra el 155

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit aquest dimecres admetre a tràmit el recurs del Parlament de Catalunya contra l'aplicació de l'article 155 aprovada pel Senat i executada pel govern espanyol a finals d'octubre de l'any passat. És la segona vegada que l'alt tribunal fa un pas en el qüestionament de la intervenció de l'autonomia catalana, després que admetés un recurs en el mateix sentit de Podem el 10 de gener.

La decisió d'admetre a tràmit el recurs no té cap efecte sobre l'aplicació de la intervenció, perquè només en el cas dels recursos promoguts pel govern espanyol l'acceptació a tràmit suposa una suspensió automàtica de l'acte impugnat.

En teoria, les parts tindrien ara un termini de 15 dies per presentar al·legacions a aquest recurs, però com ha passat amb altres decisions que afecten la Generalitat, el tribunal ha deixat en suspens aquest termini, que començarà a comptar un cop hi hagi un nou Govern i s'hagin aixecat les mesures del 155.

En el seu recurs, presentat el 9 de gener, el Parlament es basava en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries del 6 de desembre, que va concloure que el cessament del president de la Generalitat i tots els consellers no respectava els principis de "gradualitat ni de proporcionalitat". Així, el Parlament entenia que l'aplicació de l'article 155 va vulnerar el principi d'autonomia i de participació política i es va aplicar de manera "desproporcionada" davant una "mera declaració retòrica" d'independència de Carles Puigdemont, que no va anar "acompanyada d'una situació fàctica".

El recurs, redactat pels serveis jurídics de la cambra, reclamava la inconstitucionalitat de la manera en què s'ha aplicat l'article 155 -per mitjà de l'acord del consell de ministres del 21 d'octubre-, que implica "la suspensió en tota regla de l'autonomia de Catalunya, ja que no només se cessa el Govern, sinó que se situa l'administració" sota la "dependència" del consell de ministres i, "si bé es manté formalment el Parlament, se situa en una posició de subordinació jeràrquica amb relació al govern de l'Estat".

Segons l'escrit, el cessament del govern de la Generalitat "suposa un trencament no només del principi d'autonomia sinó també del model parlamentari de govern que asseguren la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.