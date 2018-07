El TC rebutja per unanimitat deixar en llibertat Rull i Turull

El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat la suspensió de la presó provisional i sense fiança dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, que van tornar a ingressar a Estremera el passat 23 de març per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. En la interlocutòria, que respon a un recurs d'empara presentat per la defensa de Rull i Turull en contra de la confirmació de la presó provisional, l'alt tribunal assegura que no pot suspendre les decisions tant de Llarena com de la sala d'apel·lacions del Suprem perquè això suposaria "donar empara de forma anticipada". És a dir, abans que hi hagi una condemna en ferm després del judici oral.

En el seu recurs, tant Turull com Rull asseguraven que s'estava vulnerant el seu dret fonamental a la llibertat, a la representació política i a l'accés a càrrecs públics. Sobre aquest últim cas, el tribunal subratlla que "aquesta limitació té raó de ser per estar en presó preventiva". La ponent, la magistrada Encarnación Roca, s'espolsa tot tipus de responsabilitat perquè creu que "l'objecte principal d'aquest recurs [d'empara] és únicament i exclusivament valorar si les mesures cautelars de presó preventiva que mantenen les resolucions inicials impugnades s'ajusten a nivell constitucional".

La defensa dels presos va presentar el recurs després que el 17 de maig la sala d'apel·lacions del Suprem avalés la decisió del jutge Llarena, el passat 23 de març -hores després del ple d'investidura fallit de Turull, que continuava llavors sent candidat a la presidència de la Generalitat- d'enviar-los de nou a Estremera.