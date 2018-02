El TC vetarà totes les vies per investir Puigdemont

Després de frenar la investidura de Carles Puigdemont el passat 28 de gener, ja fos per via telemàtica o presencial sense l'autorització del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, el Tribunal Constitucional haurà de decidir ara si s'admet a tràmit el recurs que va presentar el Parlament contra la decisió de l'alt tribunal de suspendre el ple en què s'anava a proposar el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) i segons informa 'La Razón', tot fa indicar que el TC es decidirà per l'admissió a tràmit, la qual cosa comportarà que el ple en què s'anava a proposar Puigdemont de candidat "no es pugui celebrar de cap manera abans de cinc mesos".

"Si el Govern invoca l'article 162 de la Constitució, que és el que el faculta per fer-ho, no hi ha més opció que admetre'l a tràmit", van destacar fonts jurídiques coneixedores d'aquest tema al diari. De fet, és previsible que la decisió de l'alt tribunal no s'allargui gaire; més aviat tot fa indicar que en pocs dies, un cop estudiades les al·legacions, s'hi pronunciï el ple del TC. L'objectiu dels magistrats és aconseguir la unanimitat en una qüestió que suscita no poques sensibilitats. La decisió que va adoptar el passat 27 de gener, quan es van acordar una sèrie de mesures cautelars prèvies a resoldre sobre l'admissió a tràmit del recurs de l'executiu, va ser una espècie d'"acord o pacte" per tenir temps d'aconseguir aquesta unanimitat. Sobretot perquè no tots els magistrats s'inclinaven per admetre a tràmit la impugnació del Govern. Amb aquesta fórmula s'aconseguia un doble objectiu: paralitzar la investidura de Puigdemont i guanyar temps a fi d'evitar la divisió.

De fet, fins ara, en la totalitat dels recursos del Govern en què s'invoca l'article 162 de la Constitució es produeix immediatament l'admissió a tràmit i suspensió de la resolució o llei impugnada i és aleshores quan es trasllada a les parts interessades per a al·legacions. En la decisió adoptada pel TC el 28 de gener, s'amenaçava clarament el president del Parlament, Roger Torrent, com a la resta de la mesa del deure d'"impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir" la mesura cautelar adoptada, és a dir, la celebració de cap ple per investir Puigdemont. En aquestes advertències hi figurava clarament la de poder incórrer fins i tot en responsabilitat penal si es desobeïa el mandat acordat.