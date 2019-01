El TEDH va condemnar a Espanya en 9 de les 10 sentències dictades el 2018

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya en nou ocasions de les 10 sentències que va dictar l’any passat en relació amb aquest país. Així ho quantifica l’informe anual que aquest tribunal d’Estrasburg ha presentat aquest dijous en conferència de premsa. Entre els articles de la Convenció europea que Espanya ha violat hi ha el de tracte inhumà i degradant; el del dret a un procés equitable; el del dret a la vida privada i familiar; el de llibertat d’expressió i el d’absència d’una investigació efectiva.

Rússia, Turquia, Ucraïna, Romania i Hongria encapçalen els països més jutjats per aquest Tribunal amb almenys una violació de la Convenció Europea. D’aquests cinc països provenen “el 87% de les peticions prioritàries que s’han tractat al 2018”, ha assenyalat el president del Tribunal, Guido Raimondi. “És important apuntar que les peticions que provenen de Rússia, Romania i Hongria estan relacionades amb les condicions de detenció i, pel que fa a Turquia, té a veure amb les detencions il·legals”, ha precisat Raimondi.

Aquests països també encapçalen el tauler de peticions pendents que té el Tribunal, juntament amb Itàlia, que en té 4051. El Tribunal xifra en 279 les sol·licituds pendents provinents d’Espanya, entre les quals hi hauria les de l’1-O: Estrasburg encara no hauria resolt cap de les denúncies pel cas català.

Segons fonts del tribunal citades per alguns periodistes, el president Raimondi no té previst interferir sobre el cas català en la trobada amb Pedro Sánchez prevista el pròxim 7 de febrer. El president espanyol viatjarà fins al Consell d'Europa a Estrasburg i, per extensió, al Tribunal Europeu dels Drets Humans, coincidint amb l’inici del judici contra els líders independentistes per l'1-O.

L’arribada de casos complexos o bé que plantegen noves qüestions és el repte principal al qual el Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg diu afrontar-se. El president Raimondi ha estimat que quan es donen aquestes circumstàncies, el comitè que els estudia i jutja no pot estar constituït només per tres magistrats, sinó que aquests casos han de ser tractats per un equip més nombrós. En aquestes situacions, Raimondi ha xifrat el comitè a set magistrats.

El president del Tribunal també ha destacat la importància del principi de subsidiarietat al qual han de respondre els països. “Els Estats han de prendre’s seriosament la seva tasca i assegurar el respecte de la Convenció europea dels drets de l’home a nivell intern”, ha conclòs el president.