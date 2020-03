Luxemburg rebutja prendre mesures cautelars perquè Junqueras pugui ser eurodiputat

El Tribunal General de la Unió Europea rebutja la petició de prendre mesures cautelars que havia demanat Oriol Junqueras per poder exercir com a eurodiputat. Així ho ha comunicat aquest dimarts el tribunal amb seu a Luxemburg en una sentència en què el vicepresident del tribunal desestima la petició que el líder d'ERC va elevar arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que dictaminava que tenia immunitat parlamentària des del moment en què es van proclamar els resultats de els eleccions europees. Això no vol dir que es rebutgin les demandes de Junqueras, sinó que només es desestima la petició de mesures cautelars mentre s'estudia el fons de la qüestió.

Junqueras va demanar immediatament a l'Eurcocambra que protegís la seva immunitat, també que s'ordenés a Espanya el seu alliberament i que s'anul·lés la decisió del Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó. Aquestes són les mesures i denúncies presentades a la banda europea. A la banda espanyola, Junqueras també va recórrer la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) i el Suprem que li van impedir exercir el càrrec, així com també els va demanar mesures cautelars. Les cautelars ja van ser rebutjades i el Suprem encara no ha resolt sobre el fons de la qüestió. El mateix ha passat ara amb el tribunal de Luxemburg. Luxemburg reconeix la immunitat de Junqueras i creu que el Suprem l'hauria d'haver deixat anar a recollir l'acta

El vicepresident del Tribunal General de la UE es nega a prendre mesures cautelars perquè Junqueras pugui ser eurodiputat sobre el principal argument que el Parlament Europeu en aquest cas només s'havia de limitar a fer complir la decisió del Suprem i que el TGUE no és competent per revertir decisions de institucions espanyoles . En concret, el tribunal reitera que "el Parlament Europeu es limita a prendre nota de la situació derivada només de l'aplicació de la legislació espanyola" i, per això, considera que "en realitat és davant les autoritats espanyoles que el demandant ha de fer valer els drets que invoca".

A través d'una carta enviada per l'eurodiputada d'ERC Diana Riba es demanava al president de l'Eurocambra que protegís immediatament els drets de Junqueras com a eurodiputat tan aviat com es va conèixer la sentència del TJUE. El president de la institució, David Sassoli, mai va respondre aquesta petició, sinó que va esperar a rebre instruccions de les autoritats espanyoles per declarar vacant l'escó del líder d'ERC. Per això, el TGUE creu que aquesta demanda en particular no és admissible.

Pel que fa a la resta de mesures cautelars, el tribunal de Luxemburg es basa en la normativa europea que determina que, si bé efectivament la condició d'eurodiputat s'adquireix amb la proclamació dels resultats electorals, la fi del mandat la decideix l'autoritat nacional competent i l'Eurocambra només pren nota. Considera que l'Eurocambra només va executar les ordres del Suprem i que no tenia perquè entrar a determinar si es va prendre o no correctament la decisió d'anul·lar-li el mandat: "No sembla que el Parlament Europeu tingui cap marge d'apreciació respecte a les conseqüències que han de deduir-se de l'anul·lació del mandat d'un diputat". Etziba de fet que, "res sembla obligar-lo a verificar la fonamentació de la decisió nacional".

Com recorda el mateix tribunal, Junqueras també demanava que Espanya l'alliberés immediatament per poder exercir les seves funcions com a eurodiputat però Luxemburg creu que tampoc és competent per fer-ho: "Un jutge de mesures provisionals no pot dirigir ordres a entitats que no són part del litigi, com ara les autoritats espanyoles en aquest cas".

Tot això ho afirma el tribunal sobre el fons de la qüestió per justificar que no és pertinent aplicar mesures cautelars en aquest cas però recorda al mateix temps que la decisió no afecta a l'anàl·lisi de fons que facin el TJUE i el Suprem sobre si va ser o no legal la suspensió de Junqueras com a eurodiputat.