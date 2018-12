El TS confirma la seva competència

El tribunal del Procés va deliberar dimecres i dijous i va aprovar confirmar que el Tribunal Suprem és el competent per jutjar els delictes de rebel·lió, malversació i desobediència. Hi va haver debat, però no es van produir discrepàncies de fons. No hi haurà, per tant, cap vot particular. La interlocutòria, que elabora el president i ponent, Manuel Marchena, s’aprovarà la setmana que ve i es notificarà, segons fonts judicials, el dimecres 26 o el dijous 27. Només es pot recórrer en súplica davant el mateix tribunal. Per tant, a partir d’aquestes dates s’obrirà el període de deu dies hàbils perquè les defenses dels divuit acusats elevin els seus escrits de conclusions preliminars, així com la seva proposta de testimonis, pèrits i altres diligències. El calendari porta, doncs, al 14 o 15 de gener com a límit.

El tribunal haurà d’examinar les propostes de prova de la Fiscalia, l’acusació popular i les defenses i dictar la seva interlocutòria d’admissió. Es tracta d’una llarga llista de proves, entre les quals hi ha, per exemple, la declaració d’uns 150 testimonis de l’acusació, incloent-hi guàrdies civils i policies lesionats l’1-O, i uns 500 testimonis, des de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido o el coronel Diego Pérez dels Cobos fins a votants víctimes de la repressió.

Així, fins al 17 o 18 de gener la lletrada de l’administració de justícia María Antonia Cao no pot dictar la interlocutòria d’assenyalament de la data del judici. Se suposa, segons fonts judicials consultades, que caldrà fixar la data tenint en compte algunes circumstàncies d’organització.

Els acusats que són a la presó hauran de ser traslladats a centres penitenciaris pròxims a Madrid. No és l’únic problema. Per als altres deu acusats també hi haurà dificultats, ja que resideixen a Catalunya. El tribunal preveu que el judici oral se celebri durant tres jornades setmanals: de 10 h a 14 h amb una hora d’interrupció per dinar i de 15.30 h o 16 h fins a les 19h. Un quart dia de la setmana es reservarà per a les declaracions o pràctiques de prova que no s’hagin pogut situar en els terminis previstos. Hi haurà un servei de càtering per als set magnífics, com s’ha batejat els membres del tribunal, i per als acusats en situació de presó provisional.

Com a mínim, tres mesos de judici

Ara per ara sembla forçat que el judici oral pugui començar la tercera setmana de gener, perquè hi pot haver impugnació de pèrits o altres retards. D’altra banda, la declaració dels acusats no començarà immediatament quan s’obri el judici oral. Els primers dies es dedicaran a les qüestions prèvies pendents de caràcter material o substantiu (nul·litat d’actuacions, entre d’altres). Sembla, segons fonts judicials, que l’objectiu de començar la tercera setmana de gener està més dirigida a garantir que el judici arrenqui a principis de febrer. La durada dependrà de les proves que s’hagin de dur a terme. Amb tot, les fonts consultades assenyalen que si bé Marchena li imprimirà un ritme dinàmic, difícilment s’acabarà abans de tres mesos.

Si a mitjans de febrer, per posar una data, comencen les testificals, aquests 90 dies hauran acabat a mitjans de maig, al llindar de les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig. La sentència es perfila, en aquest calendari, per al mes de juliol del 2019.