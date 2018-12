El TSJC rep la querella de Cs contra Torra i el Govern per les mobilitzacions del 21-D

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebut amb data del 21 de desembre la querella que Ciutadans va presentar contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta del Govern per les mobilitzacions de divendres passat, amb motiu de la celebració a Barcelona del consell de ministres. Una querella que la formació taronja va presentar abans de les protestes perquè considerava que l'executiu atiava a l'enfrontament, tot i haver rebaixat el to els últims dies i no qualificar de provocació la reunió ministerial a la capital catalana.

Ciutadans considera que els membres de l'executiu han comès un delicte de provocació a la sedició perquè s'estaria "apel·lant les masses" amb l'objectiu d'aconseguir una "independència il·legal". Cs va anunciar la querella dos dies abans del consell de ministres i va intentar registrar-la dijous, però no va poder fer-ho per un problema amb el seu procurador.

Les protestes es van saldar amb la detenció de nou joves a Barcelona, acusats de desordres públics, atemptat a l'autoritat i danys, que van quedar en llibertat l'endemà amb càrrecs, alguns amb mesures cautelars. Tres detinguts més en la jornada de protestes a l'Ampolla (Baix Ebre), acusats de tallar carreteres, ja van quedar en llibertat, dos d'ells el mateix divendres i l'altre dissabte, i estan a l'espera del judici per desordres públics i danys.