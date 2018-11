El TSJC dona cinc dies a Oriol Pujol perquè respongui a la petició de la fiscalia d'empresonar-lo

La secció vintena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja ha rebut l'escrit de la fiscalia que reclama l'empresonament immediat d'Oriol Pujol. La magistrada que va condemnar l'exsecretari general de Convergència ha traslladat aquest dimecres la petició a les parts i ara Pujol tindrà cinc dies hàbils per respondre-hi, segons han informat fonts del tribunal.

Pujol va ser condemnat el 27 de juliol per l'Audiència de Barcelona a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, a vuit mesos per un delicte continuat de suborn i a un any i cinc mesos per un delicte continuat de falsedat d'un document mercantil. A més, se li va imposar una inhabilitació per exercir càrrecs públics a l'administració local, provincial, autonòmica i estatal durant dos anys, i una multa de 76.000 euros. Tot plegat pel cas de les ITV, que el va obligar a deixar la vida política.

Com que les penes separades no superen els dos anys Pujol podria no haver de complir-les, cosa que la fiscalia vol evitar i per això ha demanat a la jutge que en decreti l'ingrés a presó.