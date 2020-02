El TSJC deixa Salvadó i Jové a un pas del judici

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) deixa els dirigents d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó a un pas del judici oral. Aquest divendres, la magistrada instructora de la causa els ha processat pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1-O. La Fiscalia i Vox, que exerceixen l'acusació, ara han de presentar els seus escrits. El tribunal fixa per a l'11 de març les declaracions de Salvadó i Jové, acorda la retirada dels seus passaports i els imposa una fiança de responsabilitat civil de 2,8 milions d'euros en el cas de Jové, i d'1,6 milions en el cas de Salvadó.

La magistrada instructora entén que el que va ser secretari general del departament de Vicepresidència en el govern de Carles Puigdemont, va tenir "una participació activa en la preparació del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i en altres actes il·lícits per aconseguir el corresponent finançament en el previsible supòsit que els vots favorables a la independència en l'il·legal referèndum fossin superiors als negatius". En aquest sentit, en la interlocutòria, la magistrada també considera que Jové va obtenir dades dels ciutadans que no poden ser facilitades ni tractades i que no tenia competències per fer-ho. A més, considera que va "desobeir els mandats del Tribunal Constitucional" i va intervenir "activament" en la cerca de locals on fer el referèndum. Es dona la circumstància que Jové forma part de la delegació catalana que negocia amb el govern espanyol a la taula de diàleg, negociació que es va reunir per primer cop aquest dimecres.

Pel que fa a Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda del departament de Vicepresidència, també considera que va planejar el que va ser necessari per tirar endavant "les estructures d'Estat i un adequat finançament per quan Catalunya comptés amb la independència". A més, la magistrada creu que Salvadó va ser el "responsable de la ideació del programa necessari per a la recaptació impositiva de la Generalitat". El pla, però, no va ser executat. Segons la magistrada, el programa, d'un cost d'1,2 milions d'euros, proposava "aconseguir el control dels impostos estatals i cotitzacions socials provinents de les institucions públiques autonòmiques i locals i informació fiscal dels contribuents".