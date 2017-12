El TSJC traspassa el cas Gordó al jutjat del Vendrell perquè ha deixat de ser diputat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es declara incompetent per investigar l'exconseller de Justícia i exdiputat al Parlament Germà Gordó perquè ja no és diputat. S'inhibeix en favor del jutjat del Vendrell, que és qui pilota la investigació sobre el cas 3% i el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Gordó està investigat per tràfic d'influències, prevaricació i malversació de fons públics.

El TSJC ja va obrir una instrucció contra Gordó a petició del jutjat del Vendrell i va cridar a declarar l'exdiputat de Junts pel Sí el 14 de setembre, després d'haver-la suspès per indisposició de Gordó.

En la seva declaració, l'exconseller va admetre trobades amb empresaris quan va ser secretari del Govern, però va argumentar que les reunions depenien de les seves funcions com a càrrec del consell d'administració de GISA (Infraestructures de la Generalitat). Com a exconseller de Justícia va explicar que les trobades amb empresaris estaven vinculades amb les obres dels centres penitenciaris i jutjats, i va negar que les reunions fossin per pactar adjudicacions o cobrar comissions.

La fiscalia va demanar mesures cautelars, però el TSJC les va denegar. Per una banda, va demanar que se li prohibís sortir d'Espanya i, per l'altra, que entregués seus mòbils.