El TSJC demana a la fiscalia que es posicioni sobre si ha d'imputar Pere Aragonès per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat a la fiscalia que es posicioni sobre si ha d'imputar per desobediència al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, com li ha demanat el jutge de Barcelona que investiga diversos exalts càrrecs del Govern per l'1-O.

En una providència, la sala civil i penal del TSJC dóna cinc dies a la fiscalia perquè emeti un informe amb la seva posició respecte a l'exposició raonada que li va plantejar el passat 25 de juliol el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, en la qual demanava que investigués el vicepresident català, Pere Aragonès, i els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó.

En la seva exposició motivada, el jutge d'instrucció demanava a l'alt tribunal català que, donada la condició d'aforat d'Aragonès, assumís la investigació al vicepresident de la Generalitat, com a autor o cooperador necessari d'un delicte de desobediència, a causa dels "sòlids indicis" que pesen sobre la seva participació.

Sobre l'exsecretari general de vicepresidència Josep Maria Jové, un dels principals imputats en la causa del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, el jutge va demanar al TSJC que, donada la seva condició d'aforat després de ser elegit diputat d'ERC al Parlament, assumís la seva investigació com a autor o cooperador necessari en els delictes de malversació, desobediència i revelació de secrets.

L'exposició raonada detalla a més algunes de les converses que vinculen en els preparatius de l'1-O a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, un altre dels principals investigats pel titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. En el cas de Salvadó, això no obstant, el jutge precisa en el seu escrit dirigit al TSJC que l'ara diputat d'ERC no va rebre cap de les notificacions del Tribunal Constitucional respecte del procés unilateral a la independència, cosa que "impedeix" considerar l'existència del delicte de desobediència en la seva actuació durant aquells dies.

El jutge també descarta que Salvadó tingués intervenció en el delicte de revelació de secrets, perquè no consta que hagués tingut cap participació en la planificació i confecció dels censos utilitzats en el referèndum de l'1-O.

Jové i Salvadó van ser dos dels detinguts per la Guàrdia Civil en l'operació dirigida pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona contra l'1-O duta a terme el 20 de setembre de l'any passat i els documents trobats en els registres dels seus despatxos i les seves converses intervingudes són peces clau en la investigació.

En la causa dirigida pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que es va obrir arran de les conferències de l'exsenador d'ERC Santi Vidal sobre el procés unilateral a la independència, segueixen imputades unes quaranta persones, diverses d'elles exalts càrrecs del Govern durant l'etapa en què la Generalitat estava presidida per Carles Puigdemont.

La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha estat designada per repartiment per decidir si l'alt tribunal català assumeix la causa respecte als aforats Aragonès, Jové i Salvadó. A més d'Alegret, completen la sala d'admissió el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, segons ha detallat avui l'alt tribunal català.