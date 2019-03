El TSJC investiga l'alcalde d'Agramunt per haver promogut l'1-O

La sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat investigar l'alcalde d'Agramunt (Lleida) i diputat d'ERC al Parlament, Bernat Soler, per un presumpte delicte de desobediència arran d'una querella de la Fiscalia per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

Les actuacions s'han obert a conseqüència de l'escrit de querella que va presentar el 12 de febrer d'aquest any la Fiscalia Superior de Catalunya per la seva presumpta participació en la promoció, l'organització i la celebració del referèndum a la població d'Agramunt, assenyala la interlocutòria del TSJC, a la qual ha tingut accés Europa Press.

"Solé i Barril hauria tingut una participació activa en la promoció, l'organització i la celebració del referèndum a la població d'Agramunt, de la qual en aquell moment era alcalde, en celebrar-se la consulta l'1 d'octubre a l'Escola d'Educació Infantil i Primària Macià-Companys, de titularitat municipal i situada al número 3 de l'avinguda Agustí Ros d'aquesta localitat", diu la interlocutòria.

L'ordre recull que la seva participació, segons denuncia el ministeri fiscal, vindria evidenciada arran de la publicació a la revista municipal 'Sió' d'un article titulat 'Perquè hem de participar a l'1-O?', sense signatura, en el qual sembla que es fa constar que el dia 25 de setembre l'alcalde hauria intervingut en un acte al teatre-casal d'Agramunt en favor de la promoció, la celebració i la participació en el referèndum de l'1-O. La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és competent per al coneixement de les causes seguides per delictes que s'atribueixin als diputats del Parlament.