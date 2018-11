El TSJC investigarà Jové però descarta Aragonès en la causa de l’1-O

El cas de Josep Maria Jové retrata, un cop més, el que es podria anomenar una instrucció de perdigonada o de bales de calibre divers per a fets idèntics: el referèndum de l’1-O. Ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acceptar investigar-lo per malversació i desobediència, sumant aquesta causa a la de rebel·lió del Suprem i a la de sedició de l’Audiència Nacional. El TSJC, en canvi, va excloure de la investigació l’actual vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Jové va ser detingut el matí del 20 de setembre del 2017 en una operació ordenada pel jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, aleshores titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, juntament amb 13 alts càrrecs més del govern de la Generalitat. L’escorcoll de la casa de qui era secretari general de la Vicepresidència va propiciar una troballa que després es va erigir en la clau de la investigació del Tribunal Suprem: una agenda Moleskinei la còpia del document anomenat EnfoCats. Clau per a la instrucció del cas per rebel·lió, però no per investigar Jové. Ramírez Sunyer, mort el passat 4 de novembre, va intentar sense èxit que el Suprem integrés Jové i Lluís Salvadó en la causa, cosa que el magistrat Pablo Llarena va desestimar.

“Per més que actuessin amb l’ideari d’aconseguir la independència o amb l’aspiració de dotar-la dels instruments administratius que li permetessin actuar amb sobirania tan aviat com es constituís la República, tots dos investigats van ser detinguts abans dels successos esdevinguts el dia 20 de setembre, i la investigació no ha mostrat que els investigats fessin cap actuació amb posterioritat”, va raonar Llarena el passat mes de maig.

Els intents de Ramírez Sunyer

Un cop descartat el Suprem, Ramírez Sunyer ho va intentar amb el TSJC, en aquest cas perquè investigués Jové i Aragonès, tots dos aforats. Ahir el tribunal va acceptar investigar només el primer per malversació i desobediència.

La importància dels documents trobats a casa de l’ex número 2 d’Oriol Junqueras la va definir per escrit el vocal del Consell General del Poder Judicial José María Macías, amic íntim de Llarena: “Va constituir en bona mesura la base de la investigació de Llarena sobre els esdeveniments de l’1-O”.

Llarena va acusar de rebel·lió els membres del Govern; la magistrada Carmen Lamela, de sedició els caps de la policia, i ara el TSJC investigarà Jové, el proveïdor de la smoking gun (la Moleskine i l’ EnfoCats ), per malversació i desobediència.