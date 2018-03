El TSJC envia la causa contra l'ex secretari general de Governació Francesc Esteve al jutjat número 13 de Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha enviat la part de la causa contra el Govern per l'1-O que afecta l'ex secretari general de la conselleria de Governació Francesc Esteve al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. La magistrada del TSJC que s'encarregava d'aquesta investigació, Mercedes Armas, ja havia enviat al Tribunal Suprem tota la causa contra el Govern pels preparatius i la celebració del referèndum. El jutge Pablo Llarena, però, ha contestat a la magistrada que només es quedarà la part de la causa que afecta exconsellers i aforats.

El TSJC va obrir la causa el 8 de setembre arran de la querella de la fiscalia per desobediència, malversació de fons públics i prevaricació per haver signat el decret de convocatòria del referèndum. La magistrada Mercedes Armas també va ser la que va coordinar l'operatiu policial contra l'1-O i va ordenar precintar col·legis i requisar urnes i paperetes.

Francesc Esteve, però, estava investigat des del juny, després que el TSJC admetés a tràmit la querella contra ell i la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per obrir el concurs per a la contractació de les empreses que havien de fabricar les urnes. Aquesta investigació, doncs, ara l'assumirà el magistrat instructor del jutjat d'instrucció número 13 que porta la causa contra diferents ex alts càrrecs del Govern implicats en la preparació de l'1-O i que es va obrir arran de les declaracions de l'exjutge Santi Vidal. La magistrada també ha desestimat la petició d'Esteve d'arxivar la causa contra ell.