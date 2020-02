L'Audiència de Barcelona absol els CDR que van encadenar-se a les portes del TSJC el 2018

L'Audiència de Barcelona ha absolt els 12 acusats per presumptes delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu a l'autoritat que van ser jutjats el 5 i 6 de febrer. Els 12 joves es van encadenar a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018 en una protesta convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) per reclamar la llibertat dels presos polítics i denunciar la "repressió de l'Estat".

El tribunal que va jutjar els acusats considera que la protesta d'aquell dia "no és punible" perquè s'emmarca en la llibertat d'expressió i crítica. A més, afegeix que la resposta dels manifestants a l'acció dels Mossos d'Esquadra per desallotjar-los de les portes del tribunal va ser "una resistència passiva sense violència que no permet ser castigada per l'ordenament".

En el judici, el fiscal va mantenir la petició de dos anys i mig de presó per als 12 acusats, però va plantejar una alternativa que comportaria un any de presó si no es té en compte el delicte de desordres públics. L'advocat de la defensa, Xavier Monge, per la seva banda, va assegurar que "a les portes del Palau de Justícia no s'hi va cometre cap delicte, sinó l'expressió pura i genuïna d'un exercici de drets fonamentals". "La resposta al que va passar aquí no la trobem al Codi Penal", va insistir.