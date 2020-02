El TSJC no admet a tràmit la querella del PP contra Quim Torra

Revés de la justícia al PP. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit no estudiar si el president de la Generalitat, Quim Torra, està cometent un delicte d'usurpació de funcions en seguir exercint com a primera autoritat de Catalunya des que va perdre la condició de diputat del Parlament. El tribunal no ha admès a tràmit la querella que va presentar el PP contra Torra perquè considera que els fets que exposaven els populars no constitueixen cap delicte.

En la querella, els populars defensaven que la pèrdua de condició de diputat que va acordar la Junta Electoral Central (JEC) a principis de gener també comportava deixar de ser president de la Generalitat. L'argument? Que l'Estatut i la Constitució estableixen que per ser elegit president s'ha de ser diputat.

Ara bé, el tribunal entén que la situació és diferent: una cosa és ser escollit president, i l'altra és mantenir-ne la condició. La magistrada Maria Eugènia Alegret, ponent de la interlocutòria, ha analitzat, a l'Estatut i la llei de presidència, la llista de causes per les quals cessa un president, i no hi ha trobat la pèrdua de l'acta de diputat. Per això el tribunal considera que "no existeix l'automatisme" previst a la llei, i, a més, afegeix que li correspon al Parlament de Catalunya analitzar la qüestió. I, en aquest sentit, recorda que si el PP no està d'acord amb l'eventual decisió de la cambra catalana –o amb la seva "inactivitat"–, llavors sí que ho pot recórrer davant el Tribunal Constitucional. "No existeix, doncs, cap acte jurídic ni del Parlament de Catalunya ni de cap tribunal pel qual s'hagi disposat el cessament del querellat del càrrec de president de la Generalitat", exposa el text.

Així, la magistrada resumeix que falta dirimir "l'element nuclear" a l'hora d'admetre a tràmit la querella, que és, segons Alegret, si Quim Torra ha perdut la condició de president de la Generalitat després de la decisió de la JEC. "Ni existeix una automàtica previsió legal ni tampoc cap acte jurídic emès per òrgans competents que l'hagi privat d'aquesta condició", explica en la interlocutòria. La magistrada, a més, creu que la doctrina del TC que el PP citava en la seva querella no és comparable amb el cas de Torra.

D'altra banda, en la interlocutòria, el TSJC deixa clar que és l'òrgan competent per decidir sobre l'admissió a tràmit o no d'aquesta querella. És una altra manera que té el tribunal de demostrar que considera que Quim Torra continua sent "formalment" el president de la Generalitat i, per tant, que manté la seva condició d'aforat. I és que el TSJC és l'òrgan que té la competència per jutjar els diputats aforats del Parlament de Catalunya, i per decidir també sobre una querella per usurpació de funcions.

I pel que fa al fons de la qüestió, la Fiscalia ja s'havia alineat amb el que ha acabat decidint el TSJC: el PP tampoc comptava amb el beneplàcit del ministeri fiscal, que fa uns dies ja va demanar al TSJC que no admetés a tràmit la querella perquè considerava que Torra no havia comès cap infracció penal. A banda, entenia que un tribunal penal no és la instància competent per resoldre la qüestió de fons: si Torra continua sent president tot i perdre la condició de diputat.

És un revés judicial per al PP, però els populars poden seguir traient pit d'haver aconseguit la inhabilitació de Torra com a diputat: la JEC va executar la sentència no ferma del TSJC perquè els de Casado, juntament amb Cs i Vox, l'hi van portar.