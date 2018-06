Plataforma per Catalunya registra Tabàrnia com a partit i els actuals líders de l'organització se'n desmarquen

A Tabàrnia sempre hi ha hagut veus que parlaven de transformar el moviment en una candidatura a les municipals, però els organitzadors de la plataforma que satiritza el Procés i articula alguns autoanomenats Grups de Defensa i Resistència (GDR) sempre les havien desmentit. El que no s'imaginaven és que seria el partit d'ultradreta Plataforma per Catalunya (PxC) qui registraria el nom de Tabàrnia com a partit polític. Ho va avançar 'Eldiario.es' i fonts de Tabàrnia ho confirmen a l'ARA, al mateix temps que es mostren del tot contraris a la iniciativa.

"Sempre hem partit de la base que mai ens constituiríem com a partit polític", explica Miguel Martínez, un dels líders de Tabàrnia, que considera que l'acció de PxC "no té cap valor" i només "embruta la condició de Tabàrnia com a moviment transversal per apropiar-s'ho cap a la ultradreta". De fet, l'organització ja ha fet un comunicat en contra de la decisió de PxC i el creador de la marca, Daniel de la Fuente, ha comparegut a Antena 3 per mostrar-se contrari a l'acció, tot i que és difícil que pugui evitar-la.

El partit xenòfob, que ara lidera el regidor al Vendrell August Armengol, va registrar al desembre la marca Plataforma per Tabàrnia. Sigui com sigui, l'ara vicepresident de PxCat, Pablo Barranco, va inscriure les sigles de Junts per Tabàrnia el 2011. Ara podran fer-les servir de cara a les eleccions municipals del 2019.