Enganxada de Tardà amb la bancada del PP: "Casado ens afusellaria"

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha recriminat al líder del PP, Pablo Casado, les seves paraules quan era portaveu del partit i va dir que Carles Puigdemont podia acabar com Lluís Companys. "El senyor Casado si pogués ens afusellaria", ha asseverat, mentre demanava a la majoria que va tombar Mariano Rajoy una estratègia per frenar l'extrema dreta. La bancada del PP ha protestat aleshores de manera sonora, i Tardà ha mantingut les paraules i recordat la seva literalitat: "Ho va dir i no es va disculpar", ha reblat.

Les paraules a què ha fet referència el portaveu d'ERC aquest dimecres, en aquesta compareixença de Sánchez al Congrés, fan referència a quan des del Partit Popular es va avisar Puigdemont que no declarés la independència, i Pablo Casado va dir: "Perquè potser qui la declari acabarà com qui la va declarar fa 83 anys", en referència al president de la Generalitat Lluís Companys, que va acabar detingut, empresonat i posteriorment afusellat pel règim franquista.

Després Casado va intentar aclarir la insinuació de l'afusellament i va dir que, "segons el que va passar en aquella època", va acabar detingut, i "respecte a qui va ser afusellat o no afusellat, aquest partit no té cap complex a fer comparacions", perquè els que estan "donant ales a la violència són els separatistes".

Ja en el torn de rèplica, Casado ha replicat a Tardà que "hauria de callar sobre afusellaments [...] per dignitat històrica". A més, Casado l'ha acusat de "tergiversar" les seves paraules. El líder de la formació conservadora, com en d'altres ocasions, ha intentar explicar que quan va dir que "Carles Puigdemont podia acabar com Lluís Companys" si proclamava la independència, es referia a l'empresonament i no pas a l'afusellament. Casado ha conclòs que, "lliçons de democràcia, fins i tot d'aquells anys, ni una".

Tardà ha respost a les paraules de Casado que està "orgullós del republicanisme" del seu partit perquè "malgrat els afusellaments, ERC sempre ha defensat la via democràtica per arribar a la República". Tardà també ha acusat Casado de voler "convertir en un problema el procés democràtic i pacífic català" i li ha retret que només basin els seus arguments "en mentides". "Si vostè insulta al 50%, o una mica menys, dels catalans que vam votar l'1-O anomenant-nos colpistes, nosaltres l'anomenarem de la mateixa manera", ha sentenciat Tardà.

540x306 Carles Campuzano i Joan Tardà als passadissos del Congrés / BALLESTEROS/EFE Carles Campuzano i Joan Tardà als passadissos del Congrés / BALLESTEROS/EFE

Pastor llança retrets a Xuclà

El coordinador dels diputats del PDECat a Madrid, Jordi Xuclà, també ha carregat contra el discurs del líder popular. "Avui Vox ha arribat amb tota sonoritat al Congrés", ha dit tot just començar la seva intervenció. Des de la tribuna, ha recriminat a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que no hagi amonestat Casado per haver sortit del guió i "haver-se passat tota la intervenció sense fer referència al Consell Europeu", el tema de l'ordre del dia. Pastor l'ha tallat, l'ha cridat a l'ordre i li ha replicat que ella no té competència "per baixar a la tribuna" i canviar el guió d'un diputat, però sí que en té per demanar que se cenyeixi a l'ordre del dia.

Des del PNB, el seu portaveu, Aitor Esteban, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que hagi comparat els partits a favor del Brexit amb els partits independentistes catalans. "No es pot dir que el moviment independentista sigui antieuropeista", ha puntualitzat.