Tardà, sobre Casado: "De què serveix tenir tants màsters si acaba repetint el que deien els 'iaiets' falangistes?"

Després que el líder del PP, Pablo Casado, hagués assegurat que la Diada era un "aquelarre independentista", el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, l'ha qualificat de "destil·lació del pitjor Aznar". "De què serveix tenir tants màsters si s'acaba repetint el que deien els 'iaiets' falangistes?", s'ha preguntat Tardà en una atenció als mitjans al Congrés, en què ha considerat que Casado és un "hooligan".

Per al diputat d'ERC, Casado "té connotacions autoritàries en el seu discurs" i "representa l'aspecte més negre del nacionalisme espanyol". "Fa unes dècades s'expressava d'una manera molt més violenta", ha denunciat Tardà, que creu que un "home jove com Casado hauria de ser més modern".

A més, en referència als màsters, Tardà pensa que Casado hauria de prendre exemple de la ministra de Sanitat.

Sobre les acusacions de la Diada, ha considerat que "alguns voldrien que aquest projecte es convertís en un problema d'ordre públic perquè és on se senten còmodes". "El que no farem és descarrilar: el més important és que no caiguem en cap trampa", ha insistit.

Pel que fa a les diferències entre ERC i el PDECat en el discurs independentista, Tardà ha negat cap divisió: "La màxima expressió d'unitat és que som un govern bicolor".