Tardà (ERC) respon a Torra sobre els pressupostos estatals: "El Govern no és monocolor"

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés de Diputats, Joan Tardà, ha sortit al pas de l'advertència que va llançar ahir el president, Quim Torra, sobre els pressupostos de Pedro Sánchez. "El Govern no és monocolor", ha dit el republicà, i ha avisat que el seu partit prendrà la decisió que consideri oportuna respecte als comptes estatals.

Així ha reaccionat Tardà a les previsions que llançava ahir Torra d'una possible "crisi de govern" en cas que ERC o el PDECat donessin suport als pressupostos de Sánchez desobeint la voluntat de l'executiu català. Tot i això, el diputat al Congrés creu que "no hi ha mala intenció política" en les declaracions del president.

Tardà ha recordat que, ara per ara, la fórmula d'una reforma de l'Estatut que ha ofert l'executiu espanyol obvia la voluntat de la meitat dels catalans que no són autonomistes. La solució política al conflicte entre Catalunya i Espanya "no pot deixar fora ningú, ni els autonomistes ni els independentistes", ha defensat.

"Si el govern es mou en l'àmbit judicial i en una solució que integri tothom, nosaltres ens mourem i posarem lubricant als engranatges", ha dit. I ha afegit: "Però si el govern espanyol creu que no s'ha de moure, per què ens hem de moure nosaltres?"

Sigui com sigui, els republicans encara no han pres una decisió clara sobre la tramitació o no dels comptes de Sánchez. Un posicionament que sí que se sabrà demà després de l'executiva del partit a Ginebra, on hi ha exiliada la secretària general, Marta Rovira.