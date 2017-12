Tardà, sobre l'informe de la Guàrdia Civil: "Pot passar que ens vulguin empresonar a tots, però no ens mourem del camí"

L'agenda personal de l'ex número dos de Vicepresidència Josep Maria Jové va camí de convertir-se en una peça clau de la causa contra l'independentisme que s'instrueix al Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena té previst ampliar la xifra d'investigats, segons explica l'ARA, en base a la nova informació que examinarà pròximament relativa als informes de la Guàrdia Civil elaborats després de requisar documentació el 20 de setembre passat. Entre d'altres, l'agenda de Jové. "Estem davant d'una causa general", ha alertat aquest dimarts el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà. En declaracions als mitjans ha recordat que ja va avisar Mariano Rajoy que si optava per la "via autoritària, posava en marxa una maquinària perversa que ni tan sols ell sabria on acabaria". "Pot passar que ens vulguin empresonar a tots. És una gran anomalia, però no ens mourem del camí", ha asseverat.

També hi ha dit la seva el portaveu del PDECat a la cambra baixa, Carles Campuzano, que ha trobat "sorprenent" que es faci una "cacera de bruixes amb les anotacions personals d'un alt funcionari de la Generalitat i què amb això el Suprem ampliï la nòmina d'investigats". "S'haurà de querellar contra més de dos milions de persones", ha subratllat en declaracions als mitjans al Congrés. "Com és que van desobeir el Tribunal Constitucional?", s'ha preguntat Campuzano, en referència a les persones que van votar l'1 d'octubre i a qui, ha considerat, "s'ha de donar una resposta política i no penal".

Des de Ciutadans, el portaveu al Congrés, Juan Carlos Girauta, ha remarcat que la 'moleskine' de Jové "treu petroli" i ha constatat que "sembla el bolso de la Mary Poppins". D'entre tot el que se'n desprèn, Girauta ha posat la lupa en una de les afirmacions que hauria fet Artur Mas, que "un any abans de la declaració d'independència ja temia que es podia produir una fuga d'empreses".

El PSOE no ha volgut entrar al fons de la qüestió i la portaveu parlamentària, Margarita Robles, s'ha limitat a assenyalar que el jutge instructor, Pablo Llarena, que ha assegurat que li mereix "confiança", examinarà la documentació. Per part de Podem, Irene Montero ha utilitzat la informació de l'agenda de Jové per insistir que "no es poden prometre coses que després no es poden complir". Malauradament, "és massa habitual", i ha posat d'exemples l'aval del PSOE i Cs a la investidura de Rajoy malgrat que en campanya afirmessin que no ho farien.