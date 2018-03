Tardà creu que Puigdemont i Comín han de renunciar al seu escó perquè hi hagi Govern "com més aviat millor"

El diputat d'ERC Joan Tardà considera que els diputats a Brussel·les Carles Puigdemont i Toni Comín han de renunciar al seu escó per tal que el Parlament investeixi un president de la Generalitat i hi hagi govern "com més aviat millor".

En declaracions a 'Els Matins de TV3' des de les portes del Tribunal Suprem, Tardà ha assegurat que ERC donarà suport al candidat que decideixi JxCat. "Tant de bo sigui demà Turull, i, si no, la setmana vinent el candidat que digui JxCat", ha afegit, per després defensar que cal protegir la "joia de la corona", que són els resultats del 21-D. Tardà també ha alertat que si no hi ha govern s'haurà fracassat i que si hi ha eleccions als independentistes "els caurà la cara de vergonya".

Pel que fa a la citació del jutge Pablo Llarena dels diputats investigats per revisar si els envia a presó, Tardà ha admès un sentiment de tristesa i indignació. En aquest sentit, ha lamentat que tot el projecte de l'Estat sigui l'amenaça i "executar la repressió". Un fet que, segons el diputat republicà, vol dir que l'Estagt és molt feble i que només té la "violència institucional".