Tardà rebutja el front comú de Torra a les europees i admet que ERC negocia amb Bildu i el BNG

ERC expressa públicament el seu rebuig a la llista unitària amb l'espai liderat per Carles Puigdemont de cara a les eleccions europees. En una entrevista a la SER Catalunya, el portaveu republicà al Congrés, Joan Tardà, ha deixat clar que el seu partit "no vincula la unitat d'acció amb la unitat electoral", de manera que ha tancat la porta a la proposta de l'expresident de la Generalitat llançada dimarts. "Les esquerres amb les esquerres i els altres amb els altres", ha afirmat Tardà.

A més, el portaveu d'ERC a la cambra baixa ha confirmat que la seva formació està "negociant amb l'independentisme d'esquerres d'Euskal Herria i amb el BNG". "I entenem que les coses van prou bé", ha assenyalat Tardà. Aquesta aliança podria xocar amb l'oferta que va fer el president de la Generalitat, Quim Torra, que des de Sant Sebastià va fer una crida aquest dimecres a unir esforços amb bascos, gallecs, valencians i mallorquins. També el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, després de reunir-se amb Puigdemont a Waterloo, ha proposat els últims dies una àmplia aliança que vagi "des del PNB fins a la CUP".

Tardà ha defensat que l'estratègia d'ERC té a veure amb la "riquesa de la pluralitat del republicanisme" i que, malgrat que han "convergit amb el nacionalisme català", el seu partit ara prioritza la unitat d'acció, cosa que no implica que això s'hagi de traduir en llistes unitàries. El diputat ha assegurat que aquesta premissa no només serveix per a les eleccions europees, sinó també per a les municipals i les autonòmiques.