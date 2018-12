Tardà respon a Rivera que és un “feixista” després que l’acusés de “colpista”

El portaveu d’ERC, Joan Tardà, ha complert aquest dimecres el seu avís de respondre titllant de “feixista” Albert Rivera, després que el líder de Ciutadans parles de “colpistes” per referir-se als líders independentistes en el ple monogràfic sobre Catalunya al Congrés de Diputats.

Tardà ja es va enganxar fa setmanes amb el líder de Cs i el va avisar que ja "no" aguantaven "més". En seu parlamentària li va dir que, cada cop que se'ls denominés "colpistes", ell li diria "feixista". A més, Tardà va assegurar també a Rivera que estava "convençut" que el seu criteri "no" era compartit "amb els milers de ciutadans" que el voten.

En aquell moment, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, va manifestar que les paraules serien retirades del diari de sessions. Pastor ho ha reiterat aquest dimecres, després de l’enganxada de Tardà amb Rivera, asseverant que retirarà de l’ordre del dia les paraules “colpista” i “feixista” referides a diputats. La retirada de les paraules de les actes, com ja va explicar en el seu moment, no és literal, sinó que es tracta d'un acte simbòlic. Pastor ha reiterat així la seva decisió tot i les crítiques del sector oficialista del PP, que demanava poder-se referir als independentistes com a colpistes, posant de manifest l’existència de dues ànimes dins del partit de dretes. “Hi ha llibertat d’expressió, però no d’insult”, ha afirmat.