Tardà reclama a Sánchez un retorn al diàleg: “No s’hi han atrevit, però nosaltres hi insistirem”

El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha alertat aquest dimarts que la sentència del judici del Procés tindrà “molta més reacció” que la sentència de l’Estatut del 2010, i ha mostrat, des de la tribuna de la cambra baixa, la fotografia dels líders del Procés al Suprem, en el judici que s’ha iniciat avui. Tardà, que havia d’explicar els seus arguments per mantenir l’esmena a la totalitat als pressupostos, ha recordat en l’inici de la intervenció aquest procés judicial, que ha considerat una “causa general”.

“És pa per avui i gana per demà, perquè, mitjançant la repressió, unes sentències que provocaran una fractura emocionalment immensa, què els fa creure que tindran el consentiment d’una majoria dels catalans?”, ha preguntat.

El republicà ha lamentat que els drets fonamentals estan sent vulnerats en el “judici de la vergonya”, i ha reiterat la seva petició al president espanyol que aposti pel diàleg, per buscar una solució política a la qüestió catalana, que no pot deixar fora “ni el 50% de catalans que són independentistes ni el 50% que no ho són”. Tardà ha defensat que el govern del PSOE té “tot el dret” de plantejar com a solució l’autonomia, i ells han de reconèixer que també cal integrar en la solució els independentistes.

A més, ha lamentat que els socialistes no s’hagin “atrevit” a encarar el diàleg, però ha explicat que ells hi insistiran, per no “endossar el problema” a les generacions que venen a continuació.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, li ha plantejat la negativa a acceptar el dret a l’autodeterminació i ha assegurat que el seu executiu defensarà “dins i fora d’Espanya” la imparcialitat de la justícia espanyola. A més, ha afirmat que si han de parlar de dret a autodeterminació “no hi haurà pressupostos”.