Tardà assegura que ERC mantindrà l’aposta per la “desobediència”

Tot i que no ha volgut fer servir la paraula 'unilateralitat', el portaveu d’ERC al Congrés de Diputats, Joan Tardà, ha assegurat que ERC mantindrà l’aposta per la “desobediència”. Davant del Tribunal Suprem, a l'espera de la declaració de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, Tardà ha assegurat que "l’independentisme mantindrà el fenomen de desobediència civil i institucional” davant un Estat que “no ha renegat de les respostes autoritàries que ens han portat a tenir presos polítics”.

"Allò que hem protagonitzat a Catalunya ha sigut un gran procés de desobediència, tan popular com institucional", ha reivindicat Tardà, que ha denunciat que el govern espanyol optés "per la via de la repressió". Per a Tardà, això ha portat a "la vergonya que al Regne d'Espanya al segle XXI, en el cor de l'Europa culta i democràtica, torni a haver-hi presos polítics".

Precisament, preguntat sobre la intenció del president de la Generalitat, Quim Torra, de crear un altre 1-O, Tardà ha defensat que ara "som en l'escenari de fer que el govern espanyol accepti que s'ha de dialogar sobre tot, per trobar la solució, una resolució democràtica, per poder exercir l'autodeterminació". "Aquesta és la voluntat i, precisament, avui al Congrés es debatrà una iniciativa que pretén això", ha insistit.

Davant la declaració de Forn, Tardà ha exigit de nou la llibertat dels presos. "Són persones empresonades per una justícia que actua inspirada per la venjança i la crueltat i per la voluntat d'escarmentar la voluntat democràtica del poble de Catalunya", ha opinat. En la mateixa línia, ha desitjat que Llarena "s'avingui a rectificar i que a reconèixer que aquestes persones estan empresonades injustament". "Prou de voluntat d'escarmentar, de venjances i crueltat", ha exigit.