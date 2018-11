Tardà demana fermesa i no descarta "haver de tornar a aixecar la bandera de la desobediència"

El diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, ha demanat fermesa a la societat i no ha descartat "haver de tornar a aixecar la bandera de la desobediència". El diputat ha posat d'exemple de desobediència l'1 d'octubre en dos sentits: l'institucional i també el social. El diputat republicà ha pronosticat que es tornarà a votar, i ha dit que cal seguir el procés "a la catalana", de forma "cívica i pacífica". "Hem de posar més cervell que budell", ha apel·lat el diputat.

D'altra banda, ha parlat també de la possibilitat que "nous dirigents entrin a la presó". Joan Tardà ha participat de l'acte Ciutats Republicanes, Ciutats de progrés, que s'ha celebrat aquest diumenge al migdia a Lleida amb la presència del candidat a les municipals, Miquel Pueyo. També hi han intervingut Marta Vilalta, Jenn Diaz i Najat Driouech.

Tardà ha cridat al moviment sobiranista a "mantenir-se ferm", i ha pronosticat "problemes" perquè alguns partits polítics "estan capficats en transformar el procés pacífic, cívic i democràtic en un problema d'ordre públic". El diputat ha dit que hi ha la possibilitat "d'aixecar la bandera de la desobediència" i també la de l'entrada "de nous dirigents a la presó". En aquest sentit, Tardà ha apuntat que s'ha de fer "tot el possible perquè això no passi" i ha optat per "lluitar" per "guanyar cívicament", convertint en "inevitable" el referèndum, un qüestió "prioritaria" per Tardà. El diputat ha posat com a exemple de desobediència "institucional i popular" l’1 d’octubre.



En aquest sentit, ha afirmat que "es tornarà a votar" i que cal seguir el procés “a la catalana”, de forma “cívica i pacífica”. "Ens cal més cervell que budell", ha considerat, referint-se a que l'emoció és "important", però encara ho és més "acumular forces i avançar". El diputat també ha opinat que el sobiranisme "ha arribat molt lluny en molt poc temps" i ha fet un símil amb una pujada a un cim. "No sabem com serà el camí, però ha de ser molt ample perquè hi pugui cabre tothom", ha explicat. Tardà també ha insistit que la primera tasca que té l'independentisme és adreçar-se als compatriotes, catalans i catalanes, que pensen "diferent o molt diferent" però "que tenen els mateixos problemes que nosaltres, els republicans".



Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta ha acusat Ciutadans d'"intenten desacreditar les institucions catalanes". A més. Vilalta ha situat al partit de l'oposició "molt de la mà de VOX" i ha afegit: "els hem vist reiteradament moltes vegades junts". La portaveu ha recordat que hi ha partits que intenten "minar" l'eina més potent per poder transformar la societat i ha advertit que "no podran" aconseguir-ho.



En l'acte també hi ha participat la diputada Jenn Diaz, que ha llegit una carta de Raül Romeva, que parlava de la importància del municipalisme per fer la república, dirigint-se a la ciutat de Lleida. Díaz ha dit que creu que "la causa de l'1 d'octubre només té una víctima a llarg termini que és l'estat espanyol" i ha afegit que "li pesarà aquesta decisió política per sobre de la democràcia i les llibertats" i que "acabarà pagant-la".



Al seu torn, la diputada Najat Driouech ha definit el partit republicà com "uns valents" perquè en una situació "complicada" en l'escenari de les eleccions del 21 de desembre, Marta Rovira "em va demanar que anés a la llista". "No queda només en paraules, ens creiem el missatge, que tots som catalans i catalanes i no ens fa por", ha asseverat.



Per últim, l'alcaldable d'ERC per Lleida, Miquel Pueyo, ha carregat contra el pacte entre el PSC i Ciutadans a la Paeria a l’inici del mandat i la complicitat del govern municipal amb la repressió de l’1 d’octubre, l’aplicació del 155 i l'espoli del Museu de Lleida, així com la pervivència dels carrers franquistes. A més Pueyo, ha dit que "amb fermesa i una profunda convicció liderarem o participarem en una alternativa pel canvi de perfil republicà i farem trontollar l’aliança confortable entre la crosta lleidatana de tota la vida i els beneficiaris del règim del 78”.



La Rambla de Pardinyes de Lleida ha acollit l'acte d'ERC de la campanya “Ciutats republicanes, ciutats de progrés”.