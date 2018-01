Tardà diu que ERC "farà tot el possible" per investir Puigdemont, però avisa que "ningú és imprescindible"

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha advocat aquest divendres, en una entrevista a TV3, perquè els partits independentistes acordin en breu una mesa del Parlament i, sobretot, un govern de la Generalitat i una investidura d'un president sobiranista. En aquest sentit, ha remarcat que el 21-D la majoria dels catalans "van decidir que volien un govern independentista"; "Seria jugar a la ruleta russa i un suïcidi polític que no fóssim capaços de fer un govern", ha considerat. És per això que s’ha mostrat segur que "hi haurà Parlament constituït i mesa la setmana vinent, i després un govern independentista, perquè si no n'hi hagués, la ciutadania no ens ho perdonaria", ha sentenciat. Segons Tardà, "el president de la Generalitat hauria de ser Carles Puigdemont, perquè és el legítim, igual que Oriol Junqueras hauria de ser el vicepresident". Però el republicà és conscient de les dificultats de poder investir i nomenar els dos líders independentistes. És per això que diu que li "és igual" qui acabi ocupant la presidència si Puigdemont no pot accedir-hi: "Ningú és imprescindible".

"El que vull és un Govern que tradueixi la voluntat del 21-D, d’homes i dones honrats i honestos que faci la feina que s’ha de fer", ha sentenciat. En aquest sentit, Tardà ha avisat que no creu que el projecte i el Govern s’hagin d’aturar per la impossibilitat d’investir o nomenar algú. "Puigdemont i Junqueras són el president i vicepresident legítims del Govern que va ser elegit, però això no vol dir que no existeixin altres realitats, i la urgència és constituir un Parlament i un Govern que traslladin la voluntat popular del 21-D", ha conclòs.

Aposta per Maragall per presidir el Parlament

De cara, precisament, a la constitució de la cambra catalana, Tardà ha apostat per Ernest Maragall com a president del Parlament. Ara que el seu nom sona com un dels que més força tindria per aconseguir el càrrec, el diputat republicà ha volgut lloar el seu perfil. "Em sembla una persona adequada, magnífica, per presidir el Parlament. Més enllà de la seva intel·ligència, preparació i capacitat de diàleg, justament perquè prové del món socialista, del socialisme catalanista, visualitza una voluntat transversal del sobiranisme i d'acumular forces per anar sumant i expandint", ha dit.

Finalment, Tardà ha criticat la situació de presó que, a més de Junqueras, tenen Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Joaquim Forn. En aquest sentit, ha acusat l’Estat de voler "utilitzar els presos com a ostatges, enviar missatges perquè no es continuï el projecte de construir la República, però això no té aturador". Tot i això, no ha valorat negativament que Cuixart, Sànchez i Forn hagin renunciat a la unilateralitat davant el jutge i hagin manifestat respecte a la Constitució. "Hem d’actuar amb el cervell, no amb el budell. Tots acatem la Constitució. Jo mateix prometo per imperatiu legal quan soc diputat. Ara el que cal en els pròxims mesos és consolidar on som, acumular forces i fer possible el cim", ha dit.