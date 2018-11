Tardà reitera que ERC mai demanarà l'indult per als presos polítics

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha dit avui que "mai, mai, mai" el republicanisme demanarà l'indult per als líders independentistes presos. En declaracions a Onda Cero, ha precisat que l'indult als polítics catalans presos "no ha estat en converses amb el PSOE" i que aquest partit "ha decidit no atendre" les seves reclamacions, ja que els van demanar que instessin la Fiscalia "a actuar, cosa que és possible fer-ho".

"Hem deixat clar -ha continuat- al govern espanyol que no votarem els pressupostos. Li hem demanat que facin un moviment de categoria però van considerar no fer-ho", ha lamentat Tardà, que ha insistit que ERC farà el que va dir al seu electorat: "No participar en cap conversa ni reunió", ha reblat. "Els vam dir que no es prenguessin ni la molèstia de convidar-nos. Així estan les coses", ha asseverat Tardà.

Respecte a l'estabilitat de l'executiu espanyol, ha opinat que els últims mesos "s'han establert i cregut que són un govern" i té "la impressió que pretenen consolidar-se", encara que ells són "només espectadors de molt del que passa a Madrid". També ha insistit que ERC va votar a favor de la moció de censura contra Mariano Rajoy "sense dubtar-ho ni un segon i sense demanar-los res a canvi. Això no ho creuen, però és així".