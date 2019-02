14 o 28 d’abril? 26 de maig? Tardor? Avantatges i inconvenients de les dates d’eleccions que sospesa Sánchez

Espanya ha entrat en un clima de precampanya. La derrota que es dona per feta dels pressupostos generals de l’Estat, demà, al Congrés, la punxada de la manifestació de Colón, el trencament amb els independentistes i la consegüent ruptura de la majoria de la moció de censura han disparat els rumors sobre les dates de les eleccions, alimentades per l’entorn mateix del president espanyol, Pedro Sánchez, l'únic polític amb capacitat per convocar-les.

A la possibilitat d’un superdiumenge electoral, el 26 de maig, coincidint amb les eleccions municipals i autonòmiques en 13 comunitats, s’hi ha afegit en les últimes hores la data del 14 d’abril, escampada per l’entorn del president, i la del 28 d’abril, dues setmanes després. Mentrestant, es manté en l’ambient la intenció inicial del president espanyol d’allargar el mandat fins a la tardor, encara que es quedi sense comptes. Aquests són els avantatges i els inconvenients de cadascuna de les dates en qüestió.

14 d’abril

Inconvenients

L’aniversari de la proclamació de la República, una data amb una forta càrrega simbòlica, suposaria convocar els comicis el 19 de febrer, la setmana que ve. El moviment semblaria precipitat i la data tindria l’inconvenient de coincidir amb les vacances de Setmana Santa, que podria impactar negativament en la participació, que al PSOE li convé que sigui alta, per contrarestar la forta mobilització de la dreta. A més, probablement la campanya faria suspendre el judici als líders del Procés i faria que les negociacions per a la formació de govern arribessin amb el judici en marxa, després de la represa, fet que posaria les coses més difícils als independentistes per investir Sánchez i augmentaria el risc d’una repetició electoral, en cas que no hi hagi majories alternatives.

Avantatges

Anticipar els comicis suposaria que Sánchez recuperés la iniciativa. Arribarien en un moment en el qual ha visualitzat l’allunyament amb els independentistes que, segons l’oposició interna i externa, li fa mal en les perspectives electorals. A més, permetria explotar el seu discurs de campanya, perquè es podria presentar com la víctima dels dards de dos blocs enfrontats: el nacionalisme espanyol desbocat i l’independentisme català. D’altra banda, també arruïnaria els plans de Ciutadans de fer servir les eleccions municipals i autonòmiques per recuperar el centre, després de la foto al costat de Vox d’Andalusia i Colón, que al PSOE creuen que els ha fet molt mal. Albert Rivera volia fer servir els pactes municipals i autonòmics per pactar amb el PP i el PSOE, segons el territori, recollir els suports o les abstencions de Vox i Podem i deixar que fossin els altres dos partits els que hi negociessin. El mateix simbolisme de la data també hi juga a favor. Recolliria també la mobilització ciutadana posterior a les mobilitzacions feministes del 8 de març, que s’espera que siguin massives, i obligaria els 'barons' a fer campanya amb ell per assegurar-se un bon resultat en la que seria una primera volta cap a les autonòmiques.

28 d’abril

Inconvenients

Amb unes eleccions dues setmanes després s’elimina l’inconvenient de la coincidència dels comicis amb la Setmana Santa, però no de la campanya, que seria en plenes vacances i comportaria dificultats per moure les bases en determinades comunitats, com Andalusia, on la festivitat té un fort arrelament. Coincideix amb la data anterior en l’inconvenient de l’encreuament amb el judici, i el fet de dificultar possibles pactes posteriors amb independentistes.

Avantatges

Novament, són semblants als de la data anterior, sense el simbolisme republicà. En un temps de política líquida, però, amb dues setmanes més Sánchez s’arrisca a canvis de guió inesperats.

26 de maig

Inconvenients

Els ‘barons’ no en volen ni sentir parlar, d’una coincidència d’eleccions, perquè creuen que la marca Sánchez els resta més que no pas els suma. Si la fes coincidir es podria trobar l’aparell del partit en contra i posaria les bases per a una rebel·lió interna, de la qual ja hi ha hagut símptomes aquesta setmana. El debat de la formació de govern posterior, a més, es barrejaria amb les agendes territorials, que poden no coincidir amb els seus interessos. A més, hi ha una forta dificultat tècnica, perquè en alguns llocs les eleccions tindrien fins a sis urnes (Congrés, Senat, ajuntament, comunitat, Parlament Europeu i organismes insulars als dos arxipèlags). Hi ha veus que avisen que no és possible la coincidència.

Avantatges

Al PSOE li interessa la mobilització, i amb tantes cites electorals està més justificat que mai sortir de casa a votar. El principal enemic de la formació a Andalusia va ser l’abstenció, i d’aquesta manera, votants que no se sentin interpel·lats per les generals, però sí per exemple per les municipals, per fòbies o fílies amb els alcaldes, serien al col·legi electoral amb totes les paperetes al davant.

Tardor

Inconvenients

Sánchez s'hauria d’inventar una nova excusa per resistir a la Moncloa, un cop tombats els pressupostos. Es dispararia la percepció de president aferrat a la cadira que la dreta vol explotar i s’enfrontaria a uns mesos de govern sense majoria parlamentària assegurada, que poden visibilitzar múltiples derrotes parlamentàries. La imatge d’esllanguiment del govern i de president caducat creixeria exponencialment.

Avantatges

Era la intenció inicial dels assessors de Sánchez, que comptaven amb la tramitació dels comptes, perquè són partidaris de la resistència com a estratègia política. La sobreexcitació de l’oposició els dona opcions de cometre errors per precipitació com el de la manifestació de Colón. A més, previsiblement, tant les eleccions com la negociació del govern posterior arribaria més allunyada del judici, amb la tensió per la qüestió catalana i obrint noves possibilitats d’entesa amb els independentistes, que poden ser imprescindibles per a la formació de govern.