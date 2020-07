Teixidó tornarà a presidir Lliures després d'haver renunciat fa un any pels "incompliments" de Valls

Antoni Fernández Teixidó torna a incorporar-se aquesta tarda oficialment a l'executiva de Lliures, segons diverses fonts avancen a l'ARA. L'exdirigent de Convergència va abandonar el partit a l'abril de 2019 descontent per l'acord per presentar-se amb Ciutadans i l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Les mateixes fonts apunten que està previst que Teixidó, que va deixar oficialment el seu càrrec pel que va considerar un "incompliment" de l'acord per part de Valls (entre altres coses, va posar els candidats de Lliures en llocs més baixos de la llista dels que s'esperava), també torni a ocupar la presidència del partit de manera oficial.

Malgrat l'anunci de la seva partida, Teixidó ha continuat participant en la formació entre bambolines. El consell executiu, segons fonts del partit, el convidava a les reunions. Les mateixes veus assenyalen que ha estat el propi consell executiu el què li ha demanat que torni a ocupar la presidència del partit. Aquesta tarda tindrà lloc la cinquena conferència de Lliures, que constituirà la nova executiva amb vuit incorporacions (mentre que Laura Vázquez i Conchita Pedrós abandonen el càrrec). Aquesta nova executiva serà qui reparteixi els càrrecs directius i està previst nomenar Teixidó novament president. A més, la formació impulsarà una resolució política i una resolució programàtica, amb una crida a conformar una candidatura catalanista única de cara a les catalanes i també a posar la recuperació econòmica després de la crisi sanitària com a prioritat.

Lliures és una de les formacions que treballa per construir una candidatura de centre catalanista conjunta de cara a les eleccions. Manté converses amb la Lliga Democràtica, Units per Avançar (UxA), el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) i Convergents. No obstant, malgrat que porten mesos de negociacions, aquests partits encara no han arribat a cap acord. El principal escull entre ells són el grau de sobiranisme i els vetos personals. Aquest migdia, la Lliga Democràtica, que en les darreres setmanes també s'ha acostat a Ciutadans, ha demanat en un comunicat que es construeixi una "única opció electoral" o, "si no pot ser, clarificar els camps, definir dues opcions i pactar també una entesa".