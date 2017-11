Téllez (Guanyem Badalona) es nega a declarar davant la Fiscalia per desobediència en una encartellada per l'1-O

El tercer tinent d'alcalde de Badalona, José Téllez (Guanyem Badalona), s'ha negat a declarar aquest dijous davant la Fiscalia i ha demanat a la justícia espanyola que "deixi d'obstruir" la democràcia. Téllez està essent investigat per un possible cas de desobediència i obstrucció a la justícia: durant una encartellada amb motiu de l'1-O, el regidor ha reconegut que va voler "evitar" que la Guàrdia Urbana de Badalona requisés cartells d'Òmnium Cultural. Per tant, els va agafar del vehicle policial i els va lliurar als activistes.

El polític considera que, fent això, va defensar el dret a la propaganda política: "M'acusen d'obstrucció a la justícia, però jo demano al poder judicial espanyol que deixi d'obstruir la democràcia". Segons Téllez, la seva actuació del passat 25 de setembre -recollida a la interlocutòria de presó de Jordi Cuixart- es va limitar a impedir que la Policia Local actués com a policia judicial i a garantir que un grup d'activistes d'Òmnium Cultural, entre els quals hi havia el mateix Cuixart, poguessin exercir el seu dret a fer propaganda.

El regidor ha assegurat que troba "estrany" que "tot l'expedient" del seu cas estigués "tancat a la Fiscalia, i no en un jutjat de Badalona", i ha insistit que "sospita" que el cas "no és aïllat". Amb tot, Téllez ha dit que espera que s'arxivi el cas.

A la seva arribada a la Ciutat de la Justícia, el regidor ha estat acompanyat de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i altres membres del govern municipal, tant de Guanyem com d'ERC. A la porta també l'esperava un grup de simpatitzants al crit de "no estàs sol".

José Téllez és especialment conegut perquè el 12 d'octubre de 2016 va sortir a les portes de l'Ajuntament de Badalona i va estripar la interlocutòria del jutge que obligava el consistori a tancar en motiu del Dia de la Hispanitat. L'Ajuntament va obrir les dependències municipals, en un acte de desobediència.