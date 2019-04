Temor al PSOE per l’enfonsament de Podem

Conscients que un pacte amb Ciutadans s’albira a hores d’ara molt difícil, al PSOE fan números amb les enquestes i comencen a témer que l’enfonsament de Podem dificulti la majoria d’esquerres per sostenir el futur govern espanyol. Els socialistes han dissenyat una campanya en la qual no tenen pensat entrar en el cos a cos amb Pablo Iglesias, a qui diversos dirigents socialistes han definit com a “soci lleial” des de l’inici de la precampanya. Però la tornada del líder del partit lila del permís de paternitat no està tenint l’efecte esperat pels quadres socialistes en la intenció de vot de Podem, que no sembla remuntar com a conseqüència, pensen, d’una estratègia d’Iglesias massa agressiva.

Segons van comentar ahir diversos dirigents socialistes, el partit lila és la prioritat a l’hora de buscar possibles sumes postelectorals, per a les quals pretenen evitar els partits independentistes. Per això els dos partits havien arribat a un acord tàcit per mobilitzar l’electorat de centre i d’esquerra, segons el qual el PSOE apel·laria als votants orfes pel gir a la dreta de Ciutadans i Iglesias miraria de fer recuperar la il·lusió entre els sectors tradicionals de Podem, més escorats a l’esquerra. En aquest marc s’explica el discurs en contra dels poders fàctics del secretari general del partit lila, que segons les fonts consultades s’estaria passant de frenada amb un discurs que no troben idoni per mobilitzar.

De fet, la falta de mobilització és la principal amenaça que veuen al PSOE per consolidar una majoria de govern, l’“única preocupació”, segons la definia un membre de l’executiu. El candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho va explicitar ahir quan va fer una crida a no confiar-se i a buscar un vot “massiu” que permeti construir un “govern fort” i que tingui “quatre anys d’estabilitat”. El també president del govern espanyol va demanar un “esforç extra” als seus votants per evitar que s’agafi un camí d’“involució”, que va contraposar a l’opció de “futur” que, segons ell, representa la seva candidatura. “Ara és el moment. És el principi d’un nou temps”, va dir en un acte de presentació de campanya a Madrid.

L’antecedent andalús, en què la baixa participació de l’electorat d’esquerra va possibilitar un canvi de govern històric a la Junta, pesa molt en les ments dels dirigents socialistes, que consideren una arma de doble tall les bones enquestes que s’estan publicant els últims dies, perquè desdibuixen l’amenaça d’una arribada d’un govern de dreta, amb el suport de Vox, factor mobilitzador de la seva base de votants. El CIS de la setmana que ve, última gran enquesta abans de les eleccions, i la primera onada en la qual el director de l’institut estadístic, José Félix Tezanos -molt criticat per l’oposició de dretes-, introduirà cuina, podria confirmar o desmentir aquestes tendències, imprimint un nou to a la campanya i donant o traient opcions a la possibilitat d’un govern de dretes.

Les fonts socialistes consultades també van evitar descartar possibles combinacions de pactes. Fa dies que el partit intenta deixar enrere el veto de Ciutadans, i ahir els dirigents insistien que fins després de les eleccions no es veurà si el “cordó sanitari” imposat per Albert Rivera és movible o no.

L’oposició fa befa del lema socialista

El PSOE va presentar ahir la seva imatge de campanya amb un gran cartell -penjat a la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid- amb la cara de Pedro Sánchez en blanc i negre i el lema “Fes que passi”. La ministra d’Educació, Isabel Celaá, va lloar la frase i va dir que era de la pel·lícula Titanic, fet que va desencadenar les burles de l’oposició, que va comparar el govern de Sánchez amb un vaixell enfonsat. El PP va fer-ne burla a les xarxes, amb desenes de mems que aprofitaven l’eslògan i hi afegien paraules per convertir-lo, per exemple, en “Fes que passi ràpid”. El PSOE també mantindrà l’eslògan de “L’Espanya que vols”, presentat durant la precampanya, i la imatge gràfica de l’emoticona d’un cor. Vol transmetre la idea d’una Espanya inclusiva, que faci bandera “del respecte, la tolerància” i la igualtat, com va explicar Sánchez en un acte a Madrid.