Tensió entre ultres i antifeixistes a les jornades de Vox al barri de Bonavista de Tarragona

Tensió i enfrontaments dialèctics entre espanyolistes i antifeixistes a les jornades de formació del partit Vox celebrades aquest dissabte al barri de Bonavista de Tarragona. Els dos grups s'han xiulat, escridassat i insultat separats per un estricte cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El moment de més tensió s'ha viscut quan un simpatitzant de Vox ha trencat el cordó i ha ensenyat el cul als antifeixistes abans de refugiar-se en un estanc. Des de dins ha agredit un càmera de televisió clavant-li una puntada mentre abaixaven les persianes de l'establiment.

Els Mossos d'Esquadra han intervingut per evitar que la situació empitjorés. "Això és com un estat de setge i exempció. Defensarem la llibertat contra els totalitaris que pretenen acabar amb nosaltres", ha sentenciat la presidenta provincial de Vox a Tarragona, Isabel Lázaro, que ha afegit que les jornades no són una provocació. Aquest acte s'ha fet finalment al Bar Braseria Cabrera, ubicat al carrer Tres del barri de Bonavista, després que els dos hotels de la Selva del Camp i de Cunit on s'havia de fer declinessin la proposta del partit liderat per Santiago Abascal.